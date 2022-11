Matías Zaldivia lanzó fuertes dardos contra B&N tras anunciar que dejará Colo Colo

Una sorpresiva salida anunció el jugador de Colo Colo, Matías Zaldivia, quien confirmó que tras seis años y ocho títulos logrados, el defensa argentino se marchará del elenco albo.

El defensor llegó el 2016 a Macul y desde entonces se volvió un referente en la institución con ocho títulos ganados en los más de 150 partidos que jugó por el club. Números que no impidieron que el zaguero no estuviera en los planes de Blanco y Negro para la próxima campaña.

El jugador reveló la noticia de su adiós junto con varios dardos para la dirigencia: "A partir de ahora, mi representante comenzará a escuchar ofertas de otros clubes que veníamos frenando". "Mi prioridad era Colo Colo y se lo hice saber al club. Obvio que ellos no están obligados a renovarme el contrato (que termina a fines de este año), pero me sorprende la no comunicación por parte de ellos", agregó el ex Arsenal de Sarandí.

Matías Zaldivia dejará Colo Colo.

Luego, el defensa de 31 años apuntó a ByN: "La verdad es que estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones. Cuando se firmó la renovación anterior, se pactaron algunas cosas de palabra. Y ellos actuaron de mala forma y yo tuve que obrar así".

EL jugador fue más allá y contó que es una "desilusión. Como te dije, no están obligados a renovarme. Pero creo que, por el respeto que siempre le tuve al club, necesitaba que se me acerquen. Yo solo pedía respeto".

Por último, el todavía jugador de los albos agradeció a los hinchas por el cariño que le han demostrado durante todo este tiempo: "La palabra es gracias. Porque en los momentos más difíciles me bancaron. En las lesiones me apoyaron, ya sea por redes sociales o en persona. Siento mucha gratitud. Y también hay que recordar lo que bancaron al equipo cuando peleábamos el descenso, siempre estuvieron alentando".