Matías Zaldivia habló tras vivir su primera derrota con la Universidad de Chile

El nuevo defensa de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia, fue uno de los primeros en sacar la voz tras caer derrotados en el primer amistoso oficial de los azules ante Coquimbo Unido en el norte del país.

Pese a la derrota, el central prefirió ser optimista. “No es lindo empezar perdiendo, pero me deja tranquilo que lo que venimos trabajando salió en cancha. Hay que seguir en este camino, es un equipo en formación”, indicó.

“Hay que dar tranquilidad en este momento y darle forma al equipo antes del torneo. Estos amistosos sirven mucho para mejorar día a día”, destacó.

El central, que jugó los 90 minutos, dijo sobre la derrota que “hoy se vieron cosas que intentemos hacer y por ese lado me deja tranquilo. Obviamente hay que prestar atención a lo que no se hizo bien para mejorar”.

Sobre su situación personal, apuntó que “estoy agradecido a la gente del club que me hizo sentir cómodo, mis compañeros que me integraron rápido y la gente, que más que mi pasado, me recibieron bien. Espero retribuir en la cancha, es un partido que deja mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club”.

“Solo pienso en el equipo, en mejorar. Tengo ansias de que empiece el torneo. Tengo ganas de que nos vaya bien, hay un gran plantel y hay que seguir trabajando. En lo personal no me enfoco mucho, sino en lo grupal y en dar todo de mí para ayudar al equipo”, finalizó.