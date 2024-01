En medio de la polémica por las interacciones de Gary Medel con los jugadores de la U tras el Clásico Universitario, donde incluso felicitó a Matías Zaldivia, fue el propio zaguero azul quien salió a defender al capitán de La Roja, quien está siendo fuertemente recriminado por los hinchas y hasta jugadores históricos de Universidad Católica.

Así es, el 'Pitbull' vuelve a ser foco de las críticas desde la fanaticada de la UC, esto tras el comentario que dejó en la publicación de Zaldivia vía redes sociales donde celebró la victoria por 3-1 sobre los cruzados. "¡Qué jugador! Crack, hermano. A seguir así", fue el simple mensaje del jugador de Vasco da Gama, lo que bastó para desatar la polémica.

De hecho, no solo los seguidores de 'La Franja' se mostraron molestos, pues Osvaldo 'Arica' Hurtado, histórico del club, destrozó al seleccionado chileno. "Le faltó chispeza. Se ahueonó el Gary. Sobre todo él, no te lo imaginas, por lo que representa Gary para todo el mundo cruzado", fue la crítica del exdelantero.

Si bien Medel no se ha pronunciado tras lo sucedido, sí lo hizo el otro protagonista de la polémica interacción, Matías Zaldivia: "Fue algo lindo el comentario de Gary. Formamos en pocos días juntos en La Roja una gran relación, me recibió con los brazos abiertos cuando me tocó ir. Sólo palabras de agradecimiento para él", expresó el defensor en conversación con RedGol.

En esa línea, defendió contundentemente al 'Pitbull': "Después lo otro es más folclore que otra cosa y se sobrepasa cualquier color en camiseta. Está identificado con la camiseta de Chile y puede hacer lo que quiera". "Fue un saludo, lo tomo de quien viene y me puso contento. No creo que repercuta de más que un saludo", cerró el zaguero de Universidad de Chile.