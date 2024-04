Matías Zaldivia rompe el silencio y aclara su relación con los hinchas de Colo Colo: "Nunca me..."

Sin duda alguna, Matías Zaldivia ha sido una de las figuras excluyentes de Universidad de Chile en la presente temporada, donde marchan como punteros exclusivos del Campeonato Nacional. El defensor valoró de gran manera lo mostrado por el club, y de paso se refirió a su relación con los hinchas de Colo Colo, su exequipo y archirrival de los azules.

Fue en conversación con La Tercera que el zaguero argentino analizó su gran presente junto a la U, elenco que, en su llegada, fue todo un desafío por su pasado en el Cacique: "Cuando me tocó llegar, que estaba en la mira de todos, lo tomé como una motivación para rendir. Por suerte hoy en día se pudo revertir todo eso y estoy muy feliz".

En esa línea, alabó el trabajo realizado por el técnico Gustavo Álvarez y sus compañeros durante este 2024: "Estoy muy contento por el rendimiento del equipo, también por ser los únicos invictos en el torneo. Más que fijarnos en lo numérico, estamos poniendo la atención en las cosas que todavía tenemos que mejorar".

Además, no escondió su felicidad por ser uno de los capitanes del plantel azul: "Lo de la capitanía lo tomo con gran responsabilidad, pero, por la forma de ser que tengo, siempre me pasó de ser uno de los referentes del equipo y la verdad es que me gusta, me hace sentir importante y eso es lo que yo quería cuando llegué acá".

Y para finalizar, Zaldivia afirmó que su vínculo con la hinchada de Colo Colo claramente se rompió por su arribo a la Universidad de Chile, pero pese a ello, siente que hay respeto de por medio: "Igual la gente tiene mucho respeto, así que también lo agradezco, porque en vivo, por lo menos, cara a cara, nunca me faltaron el respeto".

