Matías Walker mostró su cobardía al no poner en tabla el proyecto del tercer retiro de las AFP

Tramitar o no la iniciativa que posibilita el tercer retiro del 10% será resorte del próximo presidente de la Comisión de Constitución.

Durante la jornada del lunes se realizó la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que debía revisar el proyecto de reforma que busca establecer un tercer retiro de los fondos previsionales de los cotizantes de las AFP.

No obstante, el presidente de la comisión, el diputado Matías Walker (DC), manifestó que al menos por esta semana, la iniciativa impulsada por la diputada Pamela Jiles (PH) no será discutida ni analizada en la Cámara Baja, lo cual provocó la reacción de la parlamentaria, quien señaló que el proyecto, aunque no tiene urgencia legislativa, sí es urgente para los ciudadanos.

“Me sorprendió ver que en la tabla de toda esta primera semana de la Comisión de Constitución, no es acogida mi petición de tratar con urgencia el proyecto que presenté el 15 de diciembre, respecto de un tercer retiro, que es urgente para la población”, afirmó Jiles.

Te puede interesar: Catalina Pérez anunció la decisión de RD ante un posible tercer retiro del 10%

No obstante ello, el parlamentario falangista aclaró que esta semana dejará la presidencia de la comisión, y manifestó que el poner en tabla el proyecto, será tarea del próximo timonel.

“Cuándo se pone en tabla el proyecto del tercer retiro, bueno ya será una decisión del próximo presidente o presidenta de esta comisión, porque mi periodo termina esta semana”, dijo Walker.

Cabe recordar que la oposición declaró que el próximo presidente de la instancia será del Partido Socialista, debiendo elegirse entre los diputados Leonardo Soto y Marcos Ilabaca.