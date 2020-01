El delantero criticó la actituda de Jaime Valdés durante la final de la liguilla por el ascenso.

Matías Donoso no pudo ganar con Temuco, luego que su equipo cayera ante Deportes La Serena.

El ariete tuvo un tenso momento, luego que tras una falta que recibió, se trenzara en una discusión con Jaime Valdés.

“Es que el ‘Pájaro’ piensa en que está en Colo Colo todavía, eso es lo que pasa. Cree que le van a hacer caso en todo, porque él manejaba todo, que los árbitros aquí y allá. Pero tiene que darse cuenta que ya no está con los albos, y por eso nos agarramos. Yo, paso”, reveló el jugador de Temuco en entrevista con Las Últimas Noticias.

Sobre si le dijo algo en particular en esa discusión, el delantero no quiso ahondar en esos detalles. “No me acuerdo qué le dije… Qué me voy a acordar”

Finalmente, sobre su futuro, Matías Donoso asegura que: “pertenezco a Temuco y tenía la responsabilidad de ayudar a mis compañeros. Tengo opciones de salir, pero también de quedarme. Temuco es mi casa y feliz de poder aportar al equipo”.