Matías del Río habló tras ser reintegrado a Estado Nacional de TVN

"Estoy súper contento por el montonazo de apoyo de gente sobre un tema que se vio algo de libertades públicas y de libertad de expresión”, dijo.

El periodista de Televisión Nacional de Chile, Matías del Río, se refirió a la polémica en la que se vio envuelto durante los últimos días, la cual asoció a un "fenómeno de discusión" que surgió sobre los medios. Además, mencionó estar contento con el apoyo.

Recordemos que el periodista y animador del programa de debate Estado Nacional, fue sacado e incorporado al espacio político de la señal estatal durante la semana, algo que analizó en el programa de radio Hablemos en Off, de Radio Duna.

Del Río aseguró estar contento por el respaldo de la gente y el cambio en la decisión del canal. “Estoy súper contento por el montonazo de apoyo de gente sobre un tema que se vio algo de libertades públicas y de libertad de expresión”, dijo. “Fue una semana súper interesante, que me tocó a mí, pero no se trata solo de mí obviamente, sino que de algo que agarró muchísimo vuelo. Hubo voluntad tanto de oposición y oficialismo de darse cuenta que esto tenía que tener un buen cauce”, agregó.

La conversación durante el programa, surgió a partir de las declaraciones que emitió la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, en La voz de los que sobran durante la tarde del viernes. En dicha instancia, la periodista criticó duramente al rostro de TVN: “Están acusando a Televisión Nacional de tener sesgo político y (a Matías Del Río) lo defiende solo un sector político, ni siquiera los y las periodistas, ni siquiera sus colegas”.

Frente a esto, él respondió con una reflexión sobre el caso, señalando que dio pie a un “fenómeno de discusión” sobre los medios del país. “Lo que se instaló es una interesante discusión sobre los medios, los medios públicos, la libertad de expresión, la importancia de la libertad de expresión en democracia”, explicó.

“Esto pasó por mí y con pudor me refiero, pero lo interesante es el debate que se dio como fenómeno de discusión y no es en el Colegio de Periodistas, lo que es un síntoma de un problema que no estemos ahí discutiendo”, cerró.