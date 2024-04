¿Más que amigas?: repentino giro en historia de religiosas que hicieron un pacto de muerte 

El impactante hallazgo de un cadáver dentro de una maleta en un sector residencial de Ñuñoa ha generado impacto en la ciudadanía. Resulta que tras investigaciones de la PDI se descubrió que una "monja" había dejado el cuerpo sin vida en medio de la calle y que todo se debía a un pacto de dos religiosas de estar juntas “hasta el final”. Por otro lado, nuevos antecedentes fueron saliendo a la luz, como lo fue el macabro video que muestra a la religiosa arrastrando la maleta con el cuerpo de su “amiga”.

Según información oficial, la religiosa identificada como Lorenza Ramírez Barrera (80) habría tenido oculto en su casa el cuerpo por un año. A partir de información recabada por Emol, la fallecida mujer Erica Fernández Mora (59) habría mantenido una relación amorosa con Lorenza, una mujer viuda desde 2008, quien es madre de tres hijos y a quien conoció en la iglesia. Por su parte, la mujer fallecida no presenta matrimonio ni hijos.

Religiosas mantenían una relación amorosa

Según la fuente ya mencionada, Lorenza contó que tras conocerse iniciaron una relación amorosa y tiempo después decidieron convertirse en “laicas consagradas”, por lo que debían vestir hábitos azules e incluso tenían la intención de abrir una congregación de mujeres fieles a Dios. Además, la monja que guardó el cuerpo aseguró que lo hizo “por cariño” y porque se habían prometido cuidarse “hasta el último de sus días”.

Es importante mencionar que a pesar de que se confirmó que las mujeres no son monjas, si tienen el título de “laicas consagradas”, lo que quiere decir que son personas religiosas que dedican gran parte de su vida al catolicismo. El doctor en historia y experto en Iglesia Católica, Marcial Sánchez explicó lo anterior para el Mucho Gusto y dijo que hay la ​​“posibilidad de que una mujer que haya sido casada pueda entrar a una congregación religiosa. También un varón”, pero “tienen votos. Algunas laicas consagradas tienen votos de pobreza, votos de obediencia y también de castidad”.

Sin embargo, no pudo establecer la congregación de las mujeres. “En este caso en particular, no tengo claro cuál sería la congregación. Porque usan un hábito bastante particular. Hay que esperar qué contestan ellas a qué congregación pertenecen (...) La dirección tampoco coincide con alguna congregación que esté en Santiago”, cerró.