Más de un año demoraría reparar daños de socavones en Viña del Mar

Una de las consecuencias tras el sistema frontal que se vivió durante agosto en la zona centro - sur del país fueron los socavones que se produjeron debajo de los edificios Kandinsky, Santorini Norte y conjunto Miramar, en Viña del Mar.

Sobre esto, el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, informó a los vecinos sobre el plazo estimado para la reparación de los daños causados.

"La reposición completa, incluyendo las calles, y retirarnos del sector con todo restituido (es de) 12 a 14 meses de trabajo en forma aproximada. Así se lo hemos explicado a los vecinos", declaró Riquelme, según consigna Meganoticias.

Por ahora, se trabaja en el relleno del socavón 2 con el objetivo de recuperar la continuidad de la calle Costa de Montemar, y se estima que en tres semanas se comenzará el relleno del socavón 1. Este es el primer paso para reconstruir el colector y restaurar el confinamiento original de los edificios.

Y es que son más de 200 residentes que habitan en los 77 departamentos afectados. Las autoridades establecieron horarios en un protocolo para que, a partir del martes, puedan retirar sus pertenencias de forma segura.

Culpan a la ex alcaldesa de Viña del Mar

Gabriel Muñoz, abogado defensor de causas ambientales emplazó directamente a la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ante la búsqueda de culpables de esta polémica construcción.

"La primera responsable de haber otorgado el permiso de edificación (...) es la administración de la señora Virginia Reginato, y su director de obras municipales de Viña del Mar, quien perdura, sigue estando en este lugar", partió diciendo el abogado.

Eso sí, destacó que la ex edil no es la única responsable, pues "no solamente (son) los permisos de edificación que les otorgaron, sino también, la autoridad ambiental, a sabiendas de que existía el decreto 45 del año 2012 (...), tampoco han hecho nada desde el 2012 hasta la fecha".