Más de 30 primos de Luis Silva salieron en su defensa tras duras críticas de sus hermanos

Familiares del consejero constituyente electo Luis Silva, del Partido Republicano, le entregaron su apoyo después de que su hermano, el directo de "La nana" Sebastián Silva, lo tratara en una historia de Instagram como un “peligro nacional”

En una carta escrita a El Mercurio, 38 primos del candidato que más votos obtuvo en la región Metropolitana lo felicitaron “por su gran triunfo”, aseverando que “como primo mayor es un ejemplo de perseverancia y vocación”.

”Sabemos que hará un gran trabajo por todos los chilenos”, agregaron los parientes del republicano, agradeciéndole “poner su tiempo, capacidades y conocimientos al servicio de Chile”.

En declaraciones a CNN Chile, Luis Silva se refirió al calificativo que le colocó su hermano. “Es simplemente fruto de las diferencias que tenemos en materias políticas. (...) Él lo dice muy en serio, no me sorprende, porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos y es una muy buena muestra de cómo el ejemplo se ha vivido en mi familia”, señaló el futuro integrante del Consejo Constitucional.

Además, declinó referirse a la decisión de su hermana Valentina de compartir la publicación de Sebastián: “Habría que preguntarles a ellos, porque definitivamente no existe de mi parte el ánimo de referirme a mis hermanos como un peligro nacional. Pero aprovecho esta oportunidad de dejar muy en claro que el cariño por mi hermano y mi admiración es total”.