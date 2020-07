CasoAntonia: ¿Por qué Martín Pradenas entregó su notebook con 14 mil fotos borradas?

El acusado será formalizado por el presunto delito de abuso sexual contra Antonia Barra.

Durante la jornada de este martes se realizará la formalización de Martín Pradenas, imputado por violar a la joven Antonia Barra, quien se suicidó tras el hecho.

A horas del procedimiento judicial, un reportaje emitido por CHV Noticias durante la noche de este lunes daría cuenta de nuevas aristas del controversial caso.

Según los relatos del hecho, antes de llegar a la cabaña, Antonia había estado en la discoteque Sala Murano con su amiga Consuelo, quien se había retirado con su pololo. La joven quedó sola con un amigo, Emilio Govich, quien la vio en buen estado hasta que se fue con Martín. En el momento, asegura, vio a Antonia tambaleante, casi apoyándose en él.

Eventualmente, Martín llevaría a Antonia rumbo a una cabaña que había arrendado junto a unos amigos. En uno de los tres dormitorios se consumaría la violación que fiscalía le imputa a Pradenas.

Tras esto, Antonia envió mensajes de audio y texto a Consuelo, en los que pedía que la fueran a buscar y afirmaba había sido violada. Así, la terrible experiencia de la joven queda entre un pequeño grupo de amigos.

Posteriormente, Rodrigo Canario, ex pololo de Antonia, se entera de lo sucedido en Pucón. Lejos de buscar una forma de apoyar a la joven o entender lo ocurrido, Rodrigo le escribió que era “repugnante” y “una cerda de m…”.

Ella lo llamó tras haber sido atacada de esta manera para explicarle lo que había pasado. Sin pensar que esta sería una evidencia clave, él grabó la conversación.

“Lo único que me acuerdo fue haber despertado o estar más consciente y él estaba arriba mío y yo le dije ‘sale m…’, me sentí y me fui (de la pieza) y llamé a la Consu porque ni siquiera me veía capaz de seguir sintiéndome así, sintiéndome violada”, señaló.

Ese mismo 12 de octubre en que Antonia confesó lo ocurrido a Rodrigo, Martín se enteró y llamó a Antonia. Tras conversar por un minuto, ella devolvió el llamado por otro minuto más. Según la madre de su ex pololo, Luisa Aguayo, la joven la llamó para decirle que Pradenas habría estado increpándola por haberlo “funado”.

El domingo de ese fin de semana, Antonia fue encontrada sin vida en el segundo piso de su hogar.

Pradenas acusa haber colaborado con la investigación

Y si bien el principal acusado por la fiscalía asegura haber colaborado en todo lo que se le ha pedido, hay algunas evidencias que habrían sido eliminadas por el joven. El celular que manejaba, por ejemplo, era nuevo y no correspondía al mismo que utilizó cuando ocurrieron los hechos investigados.

Además de su formalización por el presunto delito de abuso sexual contra Antonia, la acusación se extiende a otras cuatro víctimas, sin embargo, el reportaje sostiene que hasta ahora son ocho las denuncias existentes en contra de Pradenas.

Martín fue tendencia en redes sociales el pasado fin de semana luego que concediera una entrevista al sitio Libertad Digital, donde habló de mentiras en su contra, se declaró inocente y señaló haber cooperado con la investigación.

Sin embargo, durante la noche de este lunes CHV Noticias emitió un reportaje sobre el caso, donde darían cuenta que la familia de Pradenas habría eliminado pruebas y negado peritajes.

En la reciente entrevista de Pradenas, éste afirmó: “A todas las cosas que se me han solicitado yo he accedido y no he entorpecido la investigación en ningún momento”.

Pero el reportaje de CHV da a conocer que el teléfono celular que entregó Pradenas para las pericias es un móvil nuevo y se detalla que su su teléfono antiguo lo tuvo hasta dos días después de la muerte de Antonia debido a que éste fue destruido por la madre de Pradenas.

Alejandro Barra, padre de Antonia, indicó: “Toma el celular, lo tira al suelo y lo pisa, porque lo llamaban mucho”.

En una declaración a la que tuvo acceso CHV Noticias de la madre de Martín, Paola Dürr, ésta relató: “(…) de pronto me vino mucha angustia y rabia y en un acto de arrebato, tomé el teléfono de Martín y lo tiré al suelo, lo pisé y lo rompí. (…) Luego, cuando Martín despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, se molestó; recogió el teléfono y desconozco lo que hizo con él”.

De igual forma, en el reportaje se detalla que 14 mil fotografías fueron eliminadas del computador de Pradenas antes de que el aparato fuera entregado, añadiendo además que éste eliminó su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, el medio señala que Martín se negó a ser sometido a una pericia psicológica por el Instituto de Criminología, oportunidad en que se acogió a su derecho de guardar silencio.

Además, se detalla que tampoco accedió a una solicitud similar de peritaje psicológico solicitada por la Fiscalía tras el informe policial que reconstruyó un perfil desde su infancia, donde se recogieron testimonios que indicarían que cometió abusos a temprana edad.

Además, se menciona una nueva declaración de un familiar directo que revelaría las conductas sexualizadas de Martín desde su infancia.

Finalmente, para el abogado defensor de Martín Pradenas, Gaspar Calderón, los registros “no permiten ninguna interpretación” y sólo reflejan a “una pareja que se dirigen sonriendo, con algunos actos que sí indican que aquí venía algo en relación con lo que iba a pasar”.