Martín Pradenas habló por primera vez tras el suicidio de Antonia Barra

“No la violé y jamás le hice daño. Me declaro totalmente inocente”, dijo en la declaración, leída ante las cámaras por su padre.

La noche de este jueves se dio a conocer parte de la declaración ante la justicia de Martín Pradenas, quien está acusado de violar y abusar sexualmente de Antonia Barra, el 18 de septiembre del 2019 en Temuco, lo que terminó con el suicidio de la joven posteriormente.

Además de la declaración ante la justicia, Informe Especial envió un cuestionario a Pradenas sobre el caso, el cual fue respondido por el joven, quien negó sentirse responsable de la muerte de Antonia Barra y de haberla violado.

Respecto al video donde se les ve a ambos y a ella en evidente estado de ebriedad y con poco control sobre su cuerpo, aseguró que no demuestra nada.

“Ambos estábamos bajo los efectos del alcohol. Se ve que nos besamos, acariciamos, abrazamos, reímos y nos vamos juntos tomados de la mano. Pasaron dos personas a nuestro lado. Ella nunca expresó temor y jamás se vio con la necesidad de defenderse (…) Jamás hubo daño de mi parte”, expresó.

Pero ante la justicia, Pradenas dio otro detalle y da a entender que Antonia Barra se negó a tener relaciones sexuales en el interrogatorio ante la Fiscalía y una comisaria de la PDI.

Pradenas: “Antonia como que puso un poco de parele en el asunto, como no, no, no, no…”

–Interrogador: “Espérate ¿Tú le dijiste eso, como que…”

Pradenas:“Yo me bajé los calzoncillos digamos y le traté de bajar los calzones y ahí me dijo que no” (…) “Yo pensando que era un tema como de previa haciendo un poco la previa, volvimos al tema de lo mismo digamos, al tema de los besos, al tema de las caricias”.

#InformeEspecial Martín Pradenas " le traté de bajar los calzones a Antonia y ahí me dijo que no" pic.twitter.com/6CuJ753ux8 — Telebot (@sebalitio) October 16, 2020

Al final del episodio, el acusado reitera su inocencia y sobre el suicidio de Antonia sostiene que ella pudo haberse sentido culpable por haberle sido infiel con él a su pareja Rodrigo Canario.

“Creo que se sintió culpable por su infidelidad o por aventurarse con una persona por una noche, quiero reiterar que tras las acusaciones me declaro completamente inocente y espero que se haga justicia”, cerró Pradenas.