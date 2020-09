Martín Cárcamo se refirió a la polémica demanda que enfrenta José Miguel Viñuela

El animador pidió que José Miguel fuera reintegrado a Mucho Gusto.

Martín Cárcamo participó hace unos días en el programa "Sigamos de largo", donde habló de su relación de pareja y también de la situación de José Miguel Viñuela.

Al respecto, el animador -que volvió por esta semana a Bienvenidos– señaló que no era la persona apropiada para hablar del tema, pues también ha cometido errores.

“Quién soy yo para dar una opinión respecto a un colega. Yo creo que él mismo hizo el análisis. Hablé con él y tiene claro que obviamente cometió un error, tiene claro que esto ha traído consecuencias. Pero también todos hemos cometido errores y esto tiene que seguir su curso natural. Cuando hay dos personas ellas deben arreglar su problema”, expresó el Rubio Natural, según recogió Glamorama.

Y añadió: “Yo creo, sinceramente, que la lección está aprendida no solamente para él sino que para todos”.

“Uno no sabe lo que pasa dentro de cada equipo, no tengo claro a qué nivel de magnitud pasó dentro del equipo. Ahora, a mí me encantaría que él volviera y que estuviera en el matinal. Es un buen comunicador, es una persona que arregla las mañanas (…) Lo estimo mucho”, aseguró Cárcamo.

“A nadie le cabe una duda que cometió un error, pero me encantaría que, una vez que pase el tiempo, las cosas se pueden resarcir. Y sería bueno que él se pudiera arreglar con la persona más allá del tema judicial, cuando uno comete un error y pide disculpas y esa persona también las acepta, y se puede llegar a un acuerdo. Me imagino que ese va a ser el camino”, finalizó.