Martín Cárcamo le paró los carros a José Luis Repenning en pleno matinal

El lunes recién pasado, José Luis Repenning recorrido los pasillos de Canal 13 tras ir a conversar con Maximiliano Luksic, director ejecutivo de la estación tevita, a quien le pidió permiso para hacer el matinal la próxima semana desde la nieve.

En ese contexto, cuando iba de regreso al estudio del Tu Día, pasó a comprar, algunos alimentos para comer, al quiosco que se encuentra en el mismo edificio, donde se percató de una situación que involucraba directamente a Martín Cárcamo.

Así nomás, pues en la “libreta de fiados”, vio que el “rubio natural” acumulaba una importante deuda con la cual, dijo, alcanzaba para comprarse “un Mercedes Benz”.

Y si bien el tema quedó ahí y no pasó de una anécdota, este miércoles el animador del Qué dice Chile se dejó caer en el set del Tu Día para “pararle los carros” a su colega.

Incluso, le sacó en cara que fue el primero que se le acercó cuando arribó a la ex señal del “angelito”.

“No si no estoy enojado, estoy sorprendido, que es distinto (…) Cuando ustedes llegaron al canal. Córtame la música, por favor… ¿Quién fue el primer conductor que te recibió en este canal, Repe?”, le preguntó.

“Efectivamente Martín me dijo ‘me puedes regalar unos minutos’. Me tomó el hombro y me dijo ‘compadre, échele con todo para adelante, no es fácil pero póngale”, recordó el ex rostro de Mega.

Sin embargo, Cárcamo hizo memoria y relató que “el día martes me levanto en la mañana y veo ‘la deuda de Martín Cárcamo’ en todos los portales. Y veo la cara de Repe sonriendo. Porque yo a ti te exculpo de esto (a Priscilla Vargas), porque tú aplicaste criterio, pero el señor Repe resulta que va a quiosco donde está la Rosita, con la cual tengo cuenta hace más de 12 años… Y el señor Repe dice que la cuenta es como para comprar un Mercedes Benz”.

Acto seguido, Repenning pidió su réplica para explicar la situación.

“En mi defensa, yo dije ‘¿esta es la cuenta de Martín Cárcamo?’”, se justificó. “Perdón, yo busqué las imágenes. Me remedó. Me imitó. O sea, bastó que llegara al canal para perderme el respeto en menos de 24 horas”, agregó nuevamente Cárcamo, todo en tono de broma.

Eso sí, confesó que “lo que más me dolió, Pri, no fue eso. Fue que usted fueron a hacer la promoción del programa (al estudio del Qué dice Chile), y Repe suelto de cuerpo, no me dijo nada. Se hizo el gil, el larry”.

De todas formas, aprovechando el día del completo, ambos posteriormente se comieron uno a medias y replicaron el “juego de la gomita” para limar asperezas y quedar tan buena onda como siempre.