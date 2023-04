Martín Cárcamo explica sus motivos para no animar el Festival de Viña 2024

El animador del programa De Tú a Tú de Canal 13, Martín Cárcamo, anunció durante las últimas horas que no animará el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, asegurando que “que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”.

“Viña 2023 fue extraordinario y para mí fue muy especial. Me han tocado tres Viñas muy particulares. Primero, en 2019, el aniversario 60 del festival y justo 10 años después de que me había tocado ser jurado; luego, en 2020, un festival en pleno estallido social, complejo y muy distinto; y ahora el tercero, en 2023, post pandemia y a tres años del último que hicimos”, indicó.

“Los tres festivales han sido muy especiales y muy disímiles el uno del otro, lo que me ha permitido ver y vivir Viña en dimensiones completamente diferentes y en escenarios muy distintos a lo que hemos estado acostumbrados”, agregó.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta dura decisión mencionó que estaba reflexionando sobre su carrera y manifestó que espera que otros animadores tengan la oportunidad de subirse al gran escenario.

Martín Cárcamo.

“He ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”, dijo.

“Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”, explicó.

“Hace cinco años me tocó animar Viña por primera vez, bastante joven, a los 43 años, pero ya con una carrera profesional de 20 años, y al principio la idea era poder animar dos años, pero se alargó producto de la pandemia y animé un tercero. Y creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido”, expresó.

Sin embargo a pesar de no ser parte de la próxima edición, no descarta regresar a conducir el Festival de Viña del Mar. “No, porque no es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo”, cerró.