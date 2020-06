La directora de MORI Chile criticó el alto flujo de clientes en las ferias libres durante la crisis por el coronavirus: "Es un fenómeno cultural mucho mas que económico", sostuvo.

Una polémica afirmación causó diversas reacciones en redes sociales, la publicación estuvo a cargo de Marta Lagos, directora de MORI Chile.

"No creo que en ningún país he visto la fiebre de comer verduras y frutas frescas como se ve en Chile. La fiebre de ir a la feria, donde se contagia la gente, parece una religión. ¿Realmente no se puede contener un poco? ¿Comer un poco menos 'fresco'?", fue la primera publicación de Lagos.

La propia Marta Lagos respondió a las numerosas reacciones y escribió: "La feria es un fenómeno cultural mucho mas que económico. Habla bien de la gente que racionalice y compre donde es mas barato, pero ese no es el único motivo de su existencia. La gente va a la feria muchas mas veces que lo necesario, es mi punto".

"La feria es un tremendo centro de contagio y la gente esta acostumbrada a ir la feria con alta frecuencia, más de la estrictamente necesaria, no sólo por motivos económicos, sino por motivos culturales. La costumbre vale demasiado, vale más que el miedo al contagio", cerró.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Alguien que le explique a Marta Lagos y su mundo paralelo...Que en chile un inmenso porcentaje de ciudadanos no solo compra verduras en la feria 🤦‍♀️ compra mangas de confort, útiles de aseo personal, ropa usada y otros enseres que cadena Jumbo tesoro jamás podrían pagar... — La Potra Zaina 🐎 (@ValeMarquezP) June 28, 2020

La Marta Lagos es el claro ejemplo de muchos políticos de izquierda y ultra izquierda con privilegios que compran en jumbo y se llenan la boca con el pueblo. Cerdos culiaos nefastos. Asco — SebaaP (@Sebaasa) June 27, 2020

De Marta Lagos sólo se decepcionó quien se creó expectivas.



Yo nunca le creí. 😊 — Sari Patipelada (@SaryGalvez) June 28, 2020