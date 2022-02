Marlen Olivari se refirió a la idea de iniciar una nueva aventura política

“He aprendido que la vida tiene mil vueltas, es tan incierto lo que puede ser el futuro, que no descarto nada”, explicó.

La actual participante del programa "El Discípulo del Chef" de CHV, Marlen Olivari, conversó con el medio Página 7, donde explicó sus motivos para mantenerse alejada de la televisión y de sus proyectos personales, como su fundación, su productora y su fallida carrera política en Viña del Mar.

Respecto a este último tema, la ex candidata aseguró que “fue una experiencia maravillosa, súper linda. Aprendí un montón, conocí gente increíble y la verdad es que si hago un balance es absolutamente positivo“, explicó.

“Quiero vivir todas las experiencias que sumen, que sean aprendizajes y me siento súper afortunada de haber podido incursionar en ese mundo, porque me sentí súper apoyada”, agregó.

Asimismo, la modelo se refirió a si volvería a postularse a un cargo de elección popular: “Yo no descarto nada en la vida. He aprendido que la vida tiene mil vueltas, es tan incierto lo que puede ser el futuro, que no descarto nada”, complementó.

¿Se ve postulando a algún cargo en el Congreso en el futuro? “La verdad, no lo sé. Ahora estoy concentrada en los estudios. Tengo una productora de televisión y estamos preparando algunos proyectos que tienen que ver con temas medioambientales. Desconozco lo que pueda venir más adelante para mi vida“, cerró.