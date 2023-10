Marlen Olivari se llena de críticas por polémicos videos

Marlen Olivari se ha llenado de críticas luego de promocionar un quemador de grasa, incluso para niños de 8 años.

“Adultos mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hombre jóvenes, niños. Hay muchos niños con obesidad infantil, por lo tanto, hay que cuidarlos y que estés saludables. Siluet Power desde los 12 años, no, desde los 8 años ya lo pueden tomar”, publicó en un video la modelo que se hizo viral en redes sociales.

🚨 GRAVE : MARLÉN OLIVARÍ ESTARÍA VENDIENDO "QUEMADORES DE GRASA" CONTRAINDICADOS PARA NIÑOS.



Usuarios denuncian que la vedette está vendiendo y recomendando productos para niños con elevadas dosis de cafeína, siendo que esta nisiquiera es indicada para menores de 8 años. pic.twitter.com/JJlJTrIuZF — Antifa Watch 🌧️☂️ (@aquiradiomoscu) October 3, 2023

Marlen Olivari tapada en críticas

Expertos y profesionales salieron inmediatamente a cuestionar el producto que está ofreciendo Olivari.

En su cuenta de Tiktok, la nutricionista Isadora se lanzó con todo contra la exchica Morandé con Compañía: “¿En serio Marlen? ¿En serio no puede leer la ficha técnica de tu propio suplemento? Los quemadores de grasa no sirven, no te va a mantener saludable. Este quemador tiene 220 milígramos de cafeína por porción y además dice que su consumo no es recomendable para menores de 8 años”.

“¿Qué pasa si este video llegó a un abuelito hipertenso? ¿Qué pasa si el adulto mayor no acostumbra a tomar café? Pero como Marlen no leyó, menos va a saber las recomendaciones. En esta misma silla me voy a sentar a mirar cómo se hace millonaria a costa de la salud de todos los chilenos y que nadie va a hacer nada”, agregó.

En Instagram, los cuestionamientos también se multiplicaron. “Infórmate y deja de meterle el dedo en el ojo a la gente que carece de conocimiento en esta área. Ridícula”, “Por favor, recordar que el metabolismo en edad infantil es un mundo totalmente distinto y requiere muchísimo cuidado, conocimientos y seguimiento constante. Esto NO es ético” y “No existen los quemadores de grasa y recomendar a niños a partir de los 8 años es una falta de conocimientos del tema MUY peligroso”, fueron algunos de los comentarios que recibió Marlen Olivari.