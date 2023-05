Marlen Olivari reveló los feos comentarios que recibe por su relación con Luciano Marocchino

“Hoy fue una linda mañana, 8:00 am salimos a trotar junto a Luciano, pero también se disfruta el camino, el barrio y sobre todo comprar a la vuelta de nuestro deporte un lindo y fresco baguette”. Con este mensaje, Marlen Olivari subió un video esta semana a Instagram, donde muestra una jornada de entrenamiento junto a su esposo, Luciano Marocchino.

Marlen fue invitada al programa "Tal Cual" de TV+ y mientras contaba detalles de la publicación, la ex Morandé con Compañía reveló los odiosos comentarios que recibe sobre su pareja, los cuales apuntan principalmente a la diferencia de edad que existen entre ambos.

“La persona que me ayuda con las redes sociales me programó que si dicen ciertas palabras la gente se bloquea. Habían ciertos comentarios que alcancé a leer, antes de que se bloquearan. ‘Sacaste a pasear al abuelito’, ‘oye que está viejito tu papá’, cosas así”, indicó la ex showoman.

Además, alegó que “yo los encuentro falta de respeto, los he escuchado hartas veces, la educación de la gente, ojalá todos los abuelitos estuvieran como Luciano”.

“Esos mismos que critican en redes sociales son los mismos que andan pidiendo educación de calidad, ni siquiera pueden con la educación que existe”,mencionó sin pelos en la lengua.

Por último, señaló que “antes contestaba los comentarios, pero me di cuenta que llevaba muchos minutos dedicada a esta porquería, tú vas al perfil de la persona que te critica y tiene cero publicación, tres seguidores... tanto tiempo que tienen algunas personas”.