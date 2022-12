Marlen Olivari reveló el inédito coqueteo que tuvo con Tom Jones en Viña 2007

La modelo nacional y ex candidata a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari, participó en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde relató una particular anécdota de su paso por el certamen viñamarino cuando fue jurado en 2007. En aquella oportunidad, el cantante Tom Jones se presentó por primera vez en el país con un debut impactante, convirtiéndose en uno de los mejores shows que ha tenido el escenario en su historia.

Fue mientras cantaba su éxito “Sexbomb”, que la modelo nacional vivió un intenso coqueteo con el músico: “Les voy a contar una anécdota, cuando yo fui jurado en 2007, tuve que ver en primera fila, donde está el jurado, en una ubicación privilegiada, tuve que ver a Tom Jones”, inició su relato.

Frente a la mirada expectante de Karen Doggenweiler, José Antonio Neme y Andrés Caniulef, Marlene continuó: “¿Sabes qué? En la canción ‘Sexbomb’ él me coqueteó todo el rato, con sus tremendos ojos azules, me miró y me apuntó, y empezó ‘Sexbomb, Sexbomb’. Y después, ¿sabes qué me hizo?”.

Marlen Olivari y Tom Jones en Viña 2007.

“¿Qué te hizo?”, le preguntó ansiosa Karen. “Se levanto un poquito la polera y me mostró su guatita peludita, y me hizo ¡Grrr!”, reveló la influencer. “¡Qué afortunada!”, le dijo la animadora. “Afortunada, muy afortunada me sentí”, cerró la ex chica MCC.