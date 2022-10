Marlen Olivari criticó las "funas" y "cancelación" que tiene Kike Morandé en la TV

La querida ex-modelo nacional y ex-candidata a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari, fue una de las nuevas invitadas al programa Socios de la Parrilla, donde también estuvieron presentes Carla Ballero y Francesca Cigna, sus ex compañeras en el mítico Morandé con Compañía.

Y en medio de la conversación, uno de los tema que surgió fue precisamente el del ex conductor de Mega, a quien la showoman no dudó en elogiarlo en pantalla. “Lo considero un gran amigo, le tengo un cariño gigante, y sobre todo una gran admiración independiente de lo que la sociedad pueda hablar de él, yo siempre lo he defendido”, afirmó la comunicadora.

“Él le dio trabajo a mucha gente, es un hombre muy generoso (…) daba tremendos aguinaldos en Navidad al equipo de producción”, explicó. Luego, Pancho Saavedra realizó una consulta sin filtro. “Tú haces hincapié en lo que ocurrió, y te refieres principalmente a esta especie de cancelación al Kike. ¿Qué te pasa con eso?”, le preguntó.

Luego, la bailarina no se guardó nada y respondió con todo. “Para mí todo esto es un show armado, siento que la sociedad es súper influenciable, es como que están diciendo algo y lo toman”, contestó sobre su ex jefe en el Morandé con Compañía.

“Siento que perjudicaron a muchas personas, y hay un grupo de la sociedad que algo tiene en contra de las personas que trabajan en televisión, cuando es un trabajo como cualquier otro”, agregó.

Por último, aprovechó la instancia para compartir una reflexión sobre lo que ocurre con los famosillos y el fenómeno de la funa. “Hay muchas personas que les da miedo dar su opinión en televisión, por lo que les van a decir en redes sociales. Igual yo creo que el Kike estaba un poco cansado, llevaba muchos años de una larga trayectoria haciendo el programa número uno, con el mayor rating (…) yo creo que tiene su merecido descanso”, cerró.