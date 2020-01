Mark Hamill repudió foto de Augusto Pinochet vestido como Jedi

La polémica imagen armó un fuerte debate en las redes sociales.

Hace unas horas, un grupo de extrema derecha de Chile publicó una imagen en donde se ve al dictador Augusto Pinochet caracterizado como Jedi. Junto a la imagen aparece el texto "Súmate a la verdadera Fuerza".

La usuaria de Twitter @Natirebolledo le preguntó por esta red social que le parecía el uso de la imagen al actor Mark Hamill, quien encarnó en Star Wars a Luke Skywalker.

"Hola @HamillHimself! La extrema derecha chilena está utilizando esta imagen para conseguir seguidores. Muestra a Pinochet (dictador) como Jedi… Estoy muy molesta con esto, tienes algún pensamiento?", dice el tweet.

A lo que el reconocido actor simplemente respondió con un emoji vomitando.

La respuesta del Hamill fue replicada instantáneamente por miles de usuarios quienes aplaudieron su postura y llenaron de comentarios la publicación.

Hi @HamillHimself! The Chilean extreme right are using this picture to get followers. Showing Pinochet (dictator) as a Jedi... I’m very pised about it, do you have any thoughts? pic.twitter.com/3DubFpVzCb