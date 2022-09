¿Padre ausente? Marité Matus y Arturo Vidal se lanzaron una serie de "palos" en Instagram

Se acabó la buena onda. Una tensa relación parecen estar viviendo durante las últimas semanas la expareja conformada por el futbolista del Flamengo, Arturo Vidal, y su exesposa, Marité Matus.

La expareja del King utilizó la dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde lanzó una serie de críticas en contra del mediocampista nacional, dejando en claro que la relación cordial se acabó.

La razón del nuevo quiebre se debería a que el futbolista, y su familia, no estarían muy presentes en la crianza de sus hijos. “¿Por qué la familia de Arturo nunca está con tus hijos? Parece que solo están para la foto”, le dijo un seguidor, a lo que ella respondió “uffff! Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer”.

Marité Matus contra Arturo Vidal.

Sin embargo, no quedó en eso, ya que luego la actual novia de Camilo Huerta continuó. Le consultaron “¿no te da rabia que mientras tú pasas de todo con tus hijos, Vidal suba fotos carreteando?”.

Una inquietud a la que contestó con todo. “¡Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena!! Porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices… la verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar”, indicó.

Los dardos que no habrían pasado desapercibidos para el jugador, ya que luego, también a través de sus historias, compartió un peculiar mensaje.

“Pregunta tonta? Respuesta tonta”, expresó publicando una imagen donde se leía “hoy alguien me ha dicho que soy flojo. Casi le contesto”.

De esta forma, Marité Matus y Arturo Vidal se lanzaron toda la caballería, evidenciando que su vínculo ya no estaría tan bien.