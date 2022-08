Marité Matus publicó una potente reflexión usando una postal de su trasero

La ex esposa de Arturo Vidal compartió una antigua postal luciendo su figura en bikini causando furor en las redes sociales.

Marité Matus.

La siempre sensual y hermosa influencer nacional, Marité Matus, nuevamente sorprendió a sus seguidores tras compartir una sensual postal del pasado en sus redes sociales.

A través de su cuenta personal de Instagram, la ex pareja del futbolista del Flamengo, Arturo Vidal, compartió una foto donde lució su figura en bikini junto a una particular reflexión. “Cuantas cosas NO hacemos por el ‘Qué dirán’, por el ‘¿Qué pensarán?’. Al final todas esas preguntas vienen de nuestros miedos…”, señaló.

“Por eso, ¡Hagamos todo eso que nos hace bien!, que nos hace felices, que nos de paz… Mi #tbt de hoy, en un momento que me sentí feliz”, agregó recibiendo una lluvia de piropos por su atractivo y trabajado cuerpo en la web.