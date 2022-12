Marité Matus lanzó un nuevo dardo contra Arturo Vidal en sus redes sociales

La exesposa de Arturo Vidal, Marité Matus, nuevamente lanzó una serie de dardos en contra del King en sus redes sociales, donde compartió varias imágenes relacionadas a los hombres que no pagan pensión alimenticia.

En la red social de la camarita, la madre de los tres hijos del 'King' reposteó varias publicaciones de la cuenta @abogada_feminista: "La pensión de alimentos es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc (...) y a pesar de ser una obligación legal y moral, sólo un 16% de los padres está al día con los pagos de la pensión de alimentos".

"Mantenida de mierda. Eres lo peor que me ha pasado en mi vida. Sinvergüenza de mierda. Que con mi plata sales a todos lados (...) mensajes como estos son los que reciben miles de madres, sólo por el hecho de recibir una pensión de alimentos en favor de sus hijos e hijas", fue el segundo mensaje que compartió la expareja del King.

La última imagen que subió fue "no pagan porque te quieren castigar. No pagan porque te quisiste separar. No pagan porque tienes una nueva pareja. No pagan porque son machistas".