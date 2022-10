Marité Matus impactó a sus seguidores con coquetas fotos en Instagram

La influencer nacional y ex esposa de Arturo Vida, Marité Matus, sorprendió a todos sus seguidores tras compartir una serie de hermosas postales a través de sus redes sociales.

Usando su cuenta oficial de Instagram, la empresaria posteó un registro donde aparece luciendo un pantalón y un top de color negro, llenándose de piropos. “Feliz viernes”, señaló.

“Preciosa”, “más linda, te adoro”, “hermosa Marité te queremos muchísimo”, “hermosa”, “guapísima”, “muy linda!! regia”, “te ves muy linda”, “me enamore”, “linda”, “diosa”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió por sus fotografías.

Recordemos que la expareja del King utilizó hace un tiempo la dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde lanzó una serie de críticas en contra del mediocampista nacional, dejando en claro que la relación cordial se acabó.

La razón del nuevo quiebre se debería a que el futbolista, y su familia, no estarían muy presentes en la crianza de sus hijos. “¿Por qué la familia de Arturo nunca está con tus hijos? Parece que solo están para la foto”, le dijo un seguidor, a lo que ella respondió “uffff! Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer”.