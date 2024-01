La diputada Marisela Santibáñez se fue con todo en contra del jugador de Colo-Colo, Jordy Thompson por el beneficio que le entregó la justicia de poder salir del país si paga una fianza de $100 millones de pesos. Recordemos que el joven fue acusado de femicidio frustrado luego de ahorcar y golpear en reiteradas ocasiones a su expareja Camila Sepúlveda.

Cabe mencionar que el jugador quiere salir del país para ir a jugar fútbol a Rusia. Así mismo, Thompson no contaba con el monto total de la fianza, sin embargo pudo completar la suma poniendo a disposición un departamento a su nombre, por lo que podrá ir al extranejero sin ningún problema. La noticia molestó a la hincha del equipo Albo y diputada Marisela Santibáñez, quien ha criticado a la administración del equipo en reiteradas ocasiones.



A través de “X”, la parlamentaria explotó en contra del futbolista. “Jordhy Thompson paga su fianza y se va a Rusia, así es la justicia en Chile, la impunidad tiene su precio (...) ahora, qué señal le damos a la ciudadanía, o sea, puedes asfixiar y casi matar a tu pareja y no pasa nada, puedes violar en manada a una chica y no pasa nada”, señaló molesta.



Así mismo agregó. “Me siento abatida por tanta injusticia, a las mujeres chilenas y la ciudadanía les dejó en claro: haré lo imposible para que el dinero y el deporte DEFINITIVAMENTE no esté por sobre la ley”, escribió junto con una captura del deportista.



Ahora Thompson podrá sumarse a las filas del Orenburg, equipo que hace meses busca que el futbolista juegue para ellos. “El jugador Jordhy Thompson, no merece usar nuestra camiseta. Definitivamente, Colo Colo no te merece!!”, comentó con anterioridad.

