Los albos vencieron a la UC en la semifinal de la Copa Chile en Temuco.

Mario Salas podría levantar su primera copa con Colo-Colo tras el triunfo ante Los Cruzados, el DT analizó el triunfo albo ante la UC en conferencia de prensa:

"Jugar una instancia así con el último campeón y ganarle es para darle relevancia, pero con los límites que corresponde. Nuestro objetivo es salir campeón de esta copa y vamos por eso. Lo de hoy es muy bueno y hay que disfrutarlo, tenemos poco tiempo para eso, pero le doy la mayor relevancia. Lo más importante viene el miércoles. Ahí apuntamos todos. Esta semifinal y el clásico que viene reúne dos partidos muy importantes", aseguró.

Sobre lo táctico, el Comandante aseveró que: "Me pareció un partido muy entretenido, un espectáculo de alto nivel. Lo planteamos cediéndole la posesión a Católica, un poco de espacio y eso nos genera jugar con una presión un poco más atrás que nos da resultados. Encontramos los espacios y siento que tuvimos las ocasiones más claras, a pesar de que fue un partido muy apretado. Sabíamos que se definiría por táctica fija. Uno nunca se imagina que será por penales, pero me quedo con la entrega y el coraje de este equipo. Me llena de alegría lo que vi en el campo de juego, lo que muestra Colo Colo".

"Todos los partidos reúnen ciertas condiciones y van cambiando de acuerdo al tema táctico y estratégico. Creo que hoy Colo Colo hoy hace un buen partido, lo encara bien, lo trabaja bien y de acuerdo a una forma de jugar que tiene saca adelante el partido. No me olvido que fue por penales y que el partido fue empate, mi análisis va en relación a eso. Siento que fue un partido muy parejo. Hay que seguir trabajando, hubo cosas muy buenas y otras que no hicimos bien. Eso es un tema de día a día. Es constante análisis y reflexión para dar pasos a que seamos un equipo mucho más competitivo", agrega.

Para cerrar no quiso referirse a la final ante los azules: "Tenemos que analizar muy bien cómo se recuperan los jugadores y cómo llegamos. Hay un tema de regeneración muy importante para luego ver la formación. Es muy temprano, vamos a disfrutar eso y luego nos metemos de cabeza en el partido con la U".