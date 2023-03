Mario Salas defiende el legado de La Roja Sub 20 que dirigió en el Mundial de Turquía 2013

El entrenador nacional, Mario Salas, recordó a los jugadores que dirigió en La Roja Sub 20 que dirigió en el Mundial de Turquía 2013, cita planetaria en donde Chile quedó eliminado en cuartos de final ante Ghana en el último minuto del tiempo extra.

El “Comandante” respaldó a algunos futbolistas de aquel plantel y aseguró que aún podrían ser aporte en la selección chilena. “Hoy esos jugadores tienen en torno a los 30 años y pueden ser actores importantes en las clasificatorias”, indicó en diálogo con LUN.

“Hablo de Nicolás Castillo, si se recupera. Valber Huerta, Claudio Baeza, Igor Lichnowsky han sido figuras en sus equipos mexicanos. Diego Rubio anda bien en la MLS. A ellos se suman Erick Pulgar, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, que son de la misma generación pero que no habían explotado cuando yo dirigí la Sub 20″, detalló el entrenador.

Además, el ex DT de Huachipato puntualizó en el complejo presente de Nicolás Castillo, quien lleva más de un año sin jugar. “Para mí el Nico es un caso especial. Le tengo mucho afecto y de verdad me gustaría verlo de nuevo en la cancha. Él me hizo feliz jugando por la sub 20 y luego en la UC. Espero verlo a ese nivel en la selección, como a varios de esa sub 20″, indicó.

Finalmente, mostró deseos por volver a dirigir y salir campeón de algún torneo. “Tengo ganas, porque es lo mío. No me veo haciendo otra cosa. Quiero seguir ganando títulos, compitiendo. No sé qué me depare el futuro, me entrego a Dios y sé que algo saldrá”, cerró.