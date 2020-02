El estratega albo enfrentó a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Monumental.

El Comandante tiene un divorcio con la hinchada alba, en redes sociales piden su salida tras las dos derrotas consecutivas de Colo-Colo.

El DT se refirió ala "mini crisis" que vive su equipo:

“No me siento presionado. Al contrario de lo que piensan, desde que empezó el año hemos logrado un título que era un objetivo. En el campeonato hemos jugado bastante bien, lógicamente los resultados me hacen comer, pero lo que nos importa el proceso”, señaló.

En esa misma línea agregó que “el partido contra Palestino fue muy bueno, logramos un triunfo ante un rival complicado. Con Cobresal no merecimos ese marcador por como jugamos y el con Audax, lo menos que merecíamos era ganarlo, llegamos el doble que ellos, tuvimos mayor posesión. Evalúo como se hacen las cosas y se están haciendo muy bien, los resultados no son los que esperábamos, hay algo que mejorar sin duda”.

Salas defendió el proceso: “soy parte de un proyecto y anda de las mil maravillas. Logramos objetivos importantes como estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, potenciar el desarrollo juvenil, ganar la Copa Chile. No creo que estos tambaleen por el partido que viene, me veo terminando mi contrato con Colo Colo y hacer que las cosas sean mejores. Veo la situación no de forma alarmante y el foco está puesto en ganarle a Católica el fin de semana. El proceso tiene convicción, base, no depende de si gana o no pierda, por eso debe prevalecer”

“Si estoy haciendo las cosas mal, lógicamente se evaluará, pero hasta el momento creo que se han cumplido todos los objetivos”, cerró.

Déjanos tu pregunta para Mario Salas y podrás ganar una entrada doble para el partido de este domingo frente a Universidad Católica 🤟🏼 #GarraCacique pic.twitter.com/owMudANEWE — Colo-Colo (@ColoColo) February 13, 2020

Los hinchas piden la salida de Salas de la banca del Cacique:

CUANDO SE VA? — 🍬💥 (@_MayoCasera) February 13, 2020

Buen día https://t.co/EEFqtlXNgO cree q si en 14 meses con el mismo esquema y aún no hacemos 1 partido completo bueno sería hora d cambiar la formación Y DEJAR DE SER TAN TERCO Y HACER TODO TAN RETORCIDAMENTE MAL POR LA CHUCHA WN PORFIADO SIN AUTOCRÍTICA!!BASTA DE DALE DALE. Slds — Funkytumadre (@kikefunk) February 13, 2020

Hola! Favor pregúntenle: Si es tan evidente su falta de liderazgo en el plantel, y si es tan notoria su falta de trabajo táctico, ¿por qué no renuncia?

Aparte, también preguntarle por qué tantas lesiones! — Elías Valenzuela (@eliasvalenzu) February 13, 2020

Por que no se va ? No se va del país 🎶 — 🅔🅛🅕🅞_➌ (@elfo_3) February 13, 2020