Mario Rozas reveló que no recibió ordenes para violar los DD.HH durante el Estallido Social

El ex general director de Carabineros declaró en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la crisis social.

El ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, declaró ante el Ministerio Público por la causa que investiga los delitos de lesa humanidad durante la crisis social del 18 de octubre, específicamente relacionadas al actuar de Carabineros.

En esta causa, que es encabezada por la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, han declarado los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

Según señala La Tercera, en sus declaraciones el ex general aseguró que "no recibí ninguna orden, ni di ninguna orden, destinada a afectar los derechos humanos de mis compatriotas; al contrario, procuré tomar todas las medidas para reducir cualquier abuso o exceso (...) Siempre mi conducta fue proactiva frente a los cuestionamientos en esta materia".

"Mantuvimos con el Ministerio del Interior reuniones de trabajo (...). La primera instrucción que yo recibí del ministro Chadwick fue actuar conforme a los protocolos del uso de la fuerza y con apego a los derechos humanos (DD.HH.) -afirmó Rozas- En esto fuimos subsanando algunos problemas y adecuando los protocolos"

Con respecto a las escopetas antidisturbios, el ex general manifestó que "podían utilizarse desde el nivel 4 (agresión activa a un carabinero o a un tercero) hacia arriba. Eso significa que el uso era como instrumento de legítima defensa y no como medio para resolver manifestaciones. El uso de escopetas antidisturbios hasta ese entonces era muy acotado".

Respecto a la supervisión jerárquica que ejercía sobre Yáñez (actual general director de Carabineros), Rozas manifestó que se "reunía diariamente con el general Yáñez y él me informaba sobre la situación del país (...) Yo le instruí formular denuncias ante el Ministerio Público por cada persona lesionada, de acuerdo a la información que se me entregaba en la posta, me refiero a personas lesionadas por munición antidisturbios, lanza gases, etcétera".