Mario Marcel habló tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la reforma tributaria, iniciativa que fue rechazada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado señaló que “con el rechazo a la idea de legislar, se rechazó, por ejemplo, la gradualidad en el incremento de la tasa al impuesto a la renta, que afecta a las pymes, y subirá de 10% a 25% de inmediato”.

“Muchas de las iniciativas para reducir la evasión y la elusión no podrán aprobarse ni aplicarse, por lo tanto, esos mecanismos de elusión seguirán estando vigente, por lo que se podrá seguir aprovechando por las personas que las utilizan”, agregó.

Además, indicó que “lo que la ciudadanía espera es que, cuando un parlamentario se enfrenta a una decisión o pregunta fundamental cómo es si legislar o no una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta, no va a estar preocupado de qué dijo cada autoridad, o si le pusieron mala cara o si no le gustó la barba que tenía, sino que responderá en función de la pregunta que se está haciendo”.

Finalmente, el ministro se refirió a la reforma previsional, asegurando que “hay que reconocer que hay una disputa ideológica muy profunda en torno a este tema”. “Esperamos que la primacía de la ideología sobre el pragmatismo, que vimos ayer, ojalá, no lo veamos repetido en la reforma previsional“, cerró.