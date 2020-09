Mario Desbordes realizó una inédita confesión de cara al Plebiscito Constituyente

El titular de Defensa aseguró que el día del plebiscito las FF.AA. tendrán un rol fundamental, asegurando que "no va a haber episodios tipo PSU".

La vida de Mario Desbordes cambió hace dos meses, cuando el Presidente Sebastián Piñera le pidió sumarse al gabinete como Ministro de Defensa, algo que le tomó "por sorpresa", pues no estaba en sus planes.

"Estaba full política, concentrado en Renovación Nacional, en la coalición, tenía intención de ser candidato a senador, pero acepté sin preguntar mucho", recuerda.

La autoridad indicó que a pesar de todo, sigue "siendo el mismo de siempre. Ahora uno anda con escolta, hasta con una moto, pero siempre pido que tratemos de tener el más bajo perfil posible. El importante no es Mario Desbordes, es el ministro de Estado. Si pudiera hablar de legado, me interesa colaborar en el trabajo que están haciendo los comandantes en jefe después del estallido, para reposicionarse en el sitial que han tenido siempre. La misión que me impongo es que las Fuerzas Armada son de todos los chilenos".

Al ser consultado por el próximo Plebiscito Constituyente, el ministro explicó que "yo no voy a salir a la calle a hacer campaña por el 'apruebo', aunque me pican las manos. Estoy con el apruebo desde el día uno y convencido de que es lo mejor. Se ha hecho una caricatura de que estamos en esa posición por las encuestas, pero a finales de octubre dije que no le tengo miedo a una convención que sea 100% electa. No le tengo miedo a la democracia ni a la ciudadanía, creo que la ciudadanía es mucho más responsable y madura de lo que muchos creen".

Finalmente, Desbordes rogó tener un "plebiscito informado, participativo y seguro. Ojalá participe mucha gente, mi mamá, mis tías que son del Rechazo no van a ir a votar, otros familiares que están por el Apruebo tampoco, entonces yo veo que está mas o menos parejo y que eso no va a influir en el resultado. Y las Fuerzas Armadas van a garantizar que ese día el proceso se lleve adelante sin problemas. Acá no va a haber episodios tipo PSU, no hay ninguna posibilidad, eso está descartado. Estamos trabajando para que haya la cantidad suficiente de militares en cada local".