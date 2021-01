Mario Desbordes negó la existencia de violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido social

El programa Pauta Libre de La Red contó con la presencia del candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien armó la polémica al defender a Carabineros durante el Estallido Social.

El ex ministro de Defensa negó que exista una actitud de violencia contra los manifestantes . Además, defendió la gestión de Mario Rozas al mando de la Institución.

“La crítica que hace el sistema europeo de derechos humanos es calcada a la que se hace a Carabineros acá. Con daños oculares, con uso excesivo de fuerza, uso excesivo de armas, crítica al uso de escopetas”, explicó el ex ministro. Además, por el caso de Mario Rozas, comentó: "Yo no lo habría sacado".

“No le voy a dar el punto que usted pretende que es que la institución es una mala policía porque no lo es. Es burdo pretender que una institución que era la mejor evaluada de Chile, por el desfalco, el robo, la sinvergüenzura que cometieron 50 o 100 funcionarios pasa a ser desde ahí los 60.000 un grupo de sinvergüenzas", agregó.

Por su parte, reconoció que: "Usted dice que se han falseado pruebas, hay uno o dos ejemplos que son gravísimos y hay que sancionar, pasa en la policía de Los Ángeles, pasa en la policía de París y en la de Madrid, y cuando pasa se sanciona bruscamente. Eso no permite aseverar que Carabineros es una mala policía o es la peor policía, porque no se sostiene”.

“No digo yo que no son violaciones sistemáticas, lo dice el INDH expresamente, no son violaciones sistemáticas. Y no son masivas. Además esa frase está sacada de contexto, porque el general Rozas denunció personalmente los casos que están siendo sancionados. La mayoría de los casos fueron sancionados por el propio general director, con entrega de pruebas por parte de la institución respecto a lo que había sucedido, y yo no lo habría sacado”, cerró Mario Desbordes.