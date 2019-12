Mario Desbordes: La UDI camina sola a un callejón sin salida

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó la actitud de Jacqueline van Rysselberghe, al anunciar su congelamiento en el bloque político "Chile Vamos".

El presidente de RN, Mario Desbordes detalló al diario La Tercera como "incomprensible" la determinación de la UDI de congelar su posición en "Chile Vamos", señalando que "yo me imagino que hay algo más detrás".

"La verdad es que esto es un mal cierre de año, lo lamento muchísimo y espero que la UDI recapacite, porque está en una actitud de caminar sola a un callejón sin salida. ¿Qué puede justificar el ataque al ministro del Interior, a quien está pasando las apreturas más grandes en el tema del orden público, en el peor momento que estamos pasando como gobierno en estos dos años?", agregó.

¿Ha hablado con Jacqueline van Rysselberghe?

No, y después de lo que apareció en el diario, menos. Ella tendrá que ver cuándo quiere hablar. Ella congeló y tendrá que ver lo que hace, la UDI verá lo que hace. Yo no voy a agregar nada a esta polémica, no voy a escalar esta pelea, porque me parece una irresponsabilidad tremenda.

¿No la va a llamar, entonces?

No, en absoluto, no corresponde. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que estamos: tratar de construir acuerdos a partir de nuestro programa de gobierno y para apoyar a nuestro gobierno y al país entero a salir de esta crisis. Y lo que viene ahora son los acuerdos sociales, que creo que tampoco gustan a un sector de la UDI, pero son necesarios.

¿A RN le interesa seguir siendo parte de una coalición con la UDI?

Ha habido diferencias bien profundas en este mes y medio, no lo puedo negar, pero no sé si justifican quebrar una coalición. RN podría perfectamente pactar con otros partidos de centro, pero no lo hemos puesto sobre la mesa, porque lo que importa hoy día es terminar bien este gobierno.

¿Cree que se puede arreglar este problema con la UDI o habrá que dar por muerto a Chile Vamos?

Para mí es un conflicto absolutamente artificial. La UDI tendrá que ver qué hace con este conflicto artificial y espero que no terminen cazados con las malas frases que dijeron y por esta puesta en escena completamente desproporcionada.

A propósito de las críticas de la UDI al ministro Blumel, ¿cuál es su opinión sobre el rol que él ha ejercido como jefe de gabinete?

Asumir ese cargo en un momento tan difícil, justo cuando, además, lo dejaba un transatlántico de la política como Andrés Chadwick -injustamente acusado después-, obviamente fue un desafío enorme para una persona cercana al Presidente como es Blumel. De RN, Blumel lo único que va a tener es apoyo leal, y si alguna crítica tuviera que hacerle, se la hago personalmente y en privado, porque tengo una relación muy abierta y fluida con él.