Mario Desbordes insistió en que Piñera se postulará a la presidencia en 2025

“Se mira al espejo y él siente que es el único que puede gobernar Chile”, aseguró el expresidente de RN.

El expresidente de Renovación Nacional (RN), exministro y excandidato presidencial, Mario Desbordes, nuevamente se lanzó con todo contra Sebastián Piñera.

En conversación con Radio Cooperativa, indicó que “no tengo ninguna duda” de que Piñera se repostulará en cuatro año más y que “muchos de los que son cercanos a él no tienen ninguna duda, yo creo que está completamente equivocados”.

Según Mario, el ex Mandatario “se mira al espejo y él siente que es el único que puede gobernar Chile; tiene la idea de que lo van a ir a buscar a la casa porque a este Gobierno le va a ir mal”, lo que a su juicio “es legítimo”, pero que “yo no lo apoyaría ni a palos, conmigo no cuente”.

A principio de marzo, el ex líder de RN insistió en la crisis en la otrora coalición de Gobierno. “Es un corolario de lo que viene pasando hace mucho rato. La coalición ya no existe y quizás esto sirva para que RN vea si tiene que seguir en una coalición como Chile Vamos. A lo mejor ese ya no es su domicilio y es algo a lo que tenemos que darle una vuelta”, precisó.