Mario Desbordes apoyó la gestión del Presidente Piñera en la crisis que vive Chile

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, sorprendió con sus declaraciones al valorar la gestión del Presidente Sebastián Piñera, tanto antes como después del 18 de octubre, destacando las labores del Mandatario como las que "han logrado mantener al país funcionando".

En el marco del consejo del Partido Regionalista Independiente, Desbordes detalló que su balance es "positivo" respecto a los dos años del Gobierno de Piñera, y que gracias a él se logró el pacto por la paz social del pasado 15 de noviembre.

"Él fue el que nos convocó, él fue el que nos hizo el llamado, y gracias a la templanza que tuvo el Presidente que fue clave, y el no convocar a las Fuerzas Armadas a la calle porque habría evitado el acuerdo del 15 de noviembre, gracias a ese esfuerzo hoy día tenemos la posibilidad de mirar hacia adelante", comentó.

Según sus palabras, después del estallido social, "cualquier gobierno habría tenido los problemas que ha tenido el Presidente Piñera, y probablemente otro gobierno no estaría gobernando". En la misma línea, el diputado confesó que no fue fácil mantener unida a la coalición, sobre todo porque no todos tenían "las mismas recetas o soluciones para la crisis".

"El Presidente tuvo que mantener unida a la coalición que se dividió en algún minuto en cómo enfrentar la situación. Su liderazgo permitió que la coalición esté unida", cerró.