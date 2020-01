Mariana Marino reveló detalles del romance que tuvo con Alexis Sánchez

La modelo argentina Mariana Marino, sorprendió a todos al revelar que sostuvo un romance con el delantero formado en Cobreloa.

Contó detalles en el programa Podemos Hablar, en el que afirmó que estuvo saliendo con el "Niño Maravilla"

En conversación con Julián Elfenbein y los otros invitados en el capítulo, comenzó diciendo que “jamás he hablado de esto, pero prometí honestidad. Tuve un romance con alguien que me gustó muchísimo”, agregó.

Confesó que fue con el actual jugador del Inter de Italia, afirmando que “tenía siempre esa personalidad tan exquisita (…) Me gustaba mucho y yo creo que por eso me lo guardé, Fue algo mío”, explicó.

“Ni cagando (me junto con él) en público”, fue lo primero que pensó. “Porque a mí me encantaba su personalidad, pero yo no quería pololear con él, ¿cachai? Salí con él un rato… Un par de años”, finalizó.

