Las plataformas digitales no ven con buenos ojos la aparición de la ex Ministra.

Aylwin señaló que "privilegio el ir como independiente e intentaré ir como independiente. No voy a hacer una alianza con un partido que tiene muchas diferencias con lo que yo pienso", aseveró en 24 horas.

"Me fui de la Democracia Cristiana y no voy a volver para tener un cupo en una lista. Privilegio la opción e ir como independiente y veremos que pasa", aseguró.

En esa línea, la hija del ex presidente Patricio Aylwin, explicó que: "me siento más identificada con Evópoli que con la DC", asegurando que "hay gente en la DC que piensa ale mismo que mí. No me siento interpretada por una DC que no tiene problemas en aliarse con el PC. Yo sí tengo problemas con eso, así como también con el Partido Republicano, porque creo que no son demócratas".

Sobre la redacción de una nueva Carta Magna, Aylwin recalcó que "hoy tiene completo sentido hacer una Constitución nueva y esto es lo mejor que se pudo haber logrado".

Las redes explotaron en su contra:

Pelear meses y meses y ganar una elección histórica con casi 80%, para votar por Mariana Aylwin de Constituyente...VAYAN A LAVARSE LA RAJA!!! — MeLlevaElChanfle (@terriblechanfle) October 27, 2020

Que curioso...de un día a otro el tono de Mariana Aylwin cambió ahora que quiere ir de Constituyente...publica noticias de dirigentes sindicales, mágicamente ahora si entiende este “nuevo Chile”,pero nosotros NO olvidamos que tú fomentaste el lucro en la educación. — Alex en línea 🦊 (@Andr1Alex) October 27, 2020

Que maravillosa noticia que hayan encontrado agua en la luna.



Para que Mariana Aylwin y todas las ratas oportunistas que se andan ofreciendo para constituyentes se vayan a lavar la raja allá. — Huacha Comunista (@huacha_roja) October 27, 2020

"La oportunista Mariana Aylwin quiere ser candidata para la CC" Vaya a su AFP y tramite su jubilación, para que descanse y nos deje tranquilo. Deje esos puestos para que lo ocupen personas inteligentes, honestas, con méritos y que velen por el bien común. — Tarquino Paspala (@TarquinoPaspala) October 27, 2020