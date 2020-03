En una entrevista con el programa Mesa Central, la esposa de José Antonio Kast mostro su visión respecto a la manifestación de este domingo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. "No visibiliza a las mujeres que han sufrido durante este tiempo porque, desde el 18 de octubre a la fecha, a las mujeres les ha cambiado mucho la vida", comenzó diciendo.

“Cuando se congrega esta marcha por la mujer, por la paridad, por la igualdad de género, todos conceptos que se han instalado por la alegría de la mujer, toda mujer se identifica y quiere ser parte y lo encuentro válido. Pero nadie visibiliza el dolor de las mujeres que durante este tiempo les ha cambiado la vida porque ya no tienen como movilizarse a sus trabajos“, agregó.

Además, afirmó que “nadie tiene la posibilidad de expresar su molestia por perder la posibilidad de comprar en el supermercado que le quedaba al lado porque lo incendiaron y lo saquearon hasta que lo cerraron“.

Sus palabras fueron criticadas en las redes sociales. “ud cree que las mujeres salieron a divertirse?”, “no es ni mínimamente representativa de las mujeres chilenas”, “representa a menos gente que Mufasa de El Rey León” y “dime cuántas mujeres te apañan y yo te digo a cuantas representas?”, fueron algunos de los comentarios.

MIRA ACÁ OTRAS REACCIONES:

"Esta marcha no representa exactamente a las mujeres de Chile". - Maria Pia Adriasola, esposa de KKKast. #8M2020 #Marcha8M #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/8uyfYwlZtO

Me sangran los oídos al escuchar a María Pía Adriasola... Definitivamente no se puede escuchar a alguien del lado de Kast, sus palabras son sólo veneno, negativismo, toxicidad y lo peor dee todo es que ella cree que lo que dice es la única verdad, no existe otra #MesaCentral