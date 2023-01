María José López confiesa que le fue infiel a Luis Jiménez en su Instagram

Una de las parejas que se han ganado el cariño de las redes sociales es la que conforman la empresaria nacional, María José "Cote" López y el exfutbolista profesional, Luis Jiménez, con un matrimonio que lleva años, pero que no ha estado ajeno a polémicas en todo ese tiempo.

La pareja lleva 16 años de matrimonio tras un breve pololeo que tuvo como gran polémica un episodio de infidelidad por parte de la modelo junto a Mauricio Pinilla, donde se juntaron a ver "El Rey León".

Pese a eso, pasaron los años y este caso quedó en nada, pero López volvió a tocarlo sutilmente a través de sus redes sociales. Ahí respondió a una pregunta sobre si sería capaz de perdonar una infidelidad: "Me perdonaron y he perdonado infidelidad. Lo más fácil y empoderado sería decirte ‘no jamás’, pero la verdad hay que ver el por qué, en qué circunstancias".

"Obvio, si me engaña más de una vez con la misma mujer, seguramente no lo hubiera perdonado porque hubiera significado que le gustó o que tenían una relación. No justifico ninguna infidelidad, ojo, pero es súper simple para las personas decir ‘no, no lo perdones’. Hay que estar en los pantalones", agregó.

Por último, la esposa de Luis Jiménez aconsejó que "yo siempre creo que uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Así que instamiga si tu corazón te dice que se merece una oportunidad, que lo superarán y serán aún más felices juntos, entonces hazlo. Pero ojo, una segunda oportunidad está OK, pero una tercera es no quererte y respetarte".