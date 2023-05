María Jimena Pereyra recordó el fuerte rechazo que recibió de su suegro al enterarse de su relación

La cantante y ganadora de Rojo, María Jimena Pereyra, fue una de las invitadas al último capítulo de "Podemos Hablar" de CHV, en donde se sinceró sobre la compleja situación que vivió.

La artista desde hace años mantiene una relación con la kinesióloga, Tania García, con quien se casó por el civil hace unas semanas y lo celebraron con todo.

Sin embargo, en el programa, María Jimena habló sobre la compleja relación con su suegro, quien nunca aceptó la relación de su hija con otra mujer.

“Nunca lo conocí. Tania viene de una familia muy machista. Ellos son cinco hermanos, cuatro hombres y la menor es ella, la única mujer. Un padre argentino, muy machista, muy estricto, había sido militar (...) Yo creo que nunca quiso tener una niña. Lo que me cuenta ella, siempre sufrió su relación con su padre porque nunca hubo, siempre fue distante”, comenzó contando la cantante.

Tras esto, Pereyra reveló cuál fue la reacción del hombre luego de que Tania le contará que estaba en una relación con la ganadora de Rojo.

“Cuando Tania le cuenta que está en una relación conmigo, ella fue solita a hablar con él. Vino de visita a Chile. Tania fue a su casa muy feliz a contarle que estaba en una relación en la cual se sentía feliz y que tenía muchas ganas de que me conociera”, relató.

La kinesióloga le habría dicho a su padre que “quiero que conozcas a Jimena, es la mujer que amo, me encantaría que tú la conozcas porque soy muy feliz con ella y quisiera que te conozca”.

“Fue un tajante no. No quiero saber de Jimena, no me interesa tu vida y mientras mantengas una relación así, no quiero que me cuentes nada, no te quiero ver”, fue la reacción del suegro tras enterarse.

María Jimena reveló que, tras la dura respuesta del hombre, “me acuerdo que llegó llorando Tania a casa, contándome lo que había pasado (...) llamó a la madre y le digo ‘no puedo creer que permita que su madre traté así a su hija’. Dije algún improperio seguramente. Le cortó a mi suegra y ahí terminó toda relación, con los dos”.

“Siempre sintió ese dolor de no poder ser aceptada por su padre. De no poder compartir su felicidad con él”, expresó.

El padre de la pareja de la artista falleció hace dos años atrás, producto del covid. Producto de la pandemia, ninguno de los hijos pudo viajar a Mendoza para despedirlo ya que estaban cerradas las fronteras. Tania no pudo volver a hablar con su padre antes de su muerte.

Finalmente, Pereyra contó que “hoy tenemos una relación preciosa todos, se comparte con los hermanos, la madre, yo he ido de visita a Mendoza, ya puedo ir a su casa, es increíble”.