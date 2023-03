Marcos Bolados analiza el superclásico ante la U en el Monumental

Una de las grandes figuras que tuvo la reciente victoria de Colo Colo ante Magallanes en el Campeonato Nacional fue el delantero Marcos Bolados, quien analizó el triunfo ante las cámaras de TNT Sports.

El delantero indicó que “duele mucho cuando perdemos en casa, pero esto es fútbol, tenemos muchas revanchas y tenemos que seguir trabajando para conseguir más tres puntos”, dijo.

“El año pasado no tuve tantos minutos, pero lo he dicho antes, hay que entrenar para poder jugar, y cuando toque hacerlo bien para no salir más“, agregó el ex Universidad Católica.

Finalmente, adelantó lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile del próximo domingo en el Monumental: “siempre es lindo jugar un Superclásico, estamos muy motivados para jugar eso“, cerró el ariete.