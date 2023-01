Marco Antonio Figueroa no ocultó su pena tras estar alejado de su familia

El entrenador de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, compartió su gran pena en redes sociales tras el regreso de sus hijas y nieta a nuestro país. El entrenador no la ha pasado bien en Centroamérica, ya que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, todos amistosos preparando el equipo de cara a las Eliminatorias United 2026 y la Concacaf Nations League, que dará seis cupos a la Copa América 2024.

Pese a eso, el estratega está triste ya que su familia volvió a Chile luego de visitarlo en Morelia, México, donde pasa gran parte del año. "Hoy se regresaron a chile mis bebés y la familia las extrañará mucho", dijo en sus redes sociales.

"Un año más sin ellas en Morelia, dios me las cuide", cerró el ex estratega de Cobreloa, Universidad Católica y Universidad de Chile, que se prepara para el próximo 23 de marzo, donde deberá enfrentar a San Vicente y las Granadinas y el 26 del mismo mes ante Trinidad y Tobago, en el inicio de la Nations League.