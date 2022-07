Marcelo Ríos se refirió a la idea de entrenar a la nueva "joya" del tenis de China

“El mánager me dijo ‘¿Sabes lo que pasa? Que este hueón se cree Marcelo Ríos. Él cree que eres tú’”, declaró el Chino.

La joven esperanza del tenis chino, Juncheng Shang, se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, y uno de los primeros en esa lista para liderar este proceso es nada más que el ex tenista nacional y número uno del mundo de la ATP, Marcelo Ríos.

Así lo confesó el propio ‘Zurdo de Vitacura’ en entrevista con La Tercera, donde entregó detalles de cómo ha avanzado la negociación y hasta de la ilusión que le provoca poder hacer historia ahora desde un costado de la cancha.

“Me llamó el exmánager de Sharapova (Max Eisenbud) y me contó que tiene un jugador chino que acaba de cumplir 17 años y que mide 1,83, lo que es raro para un chino. Es zurdo, juega igual que yo, pero con mucha más potencia. Está 370, ganó cuatro torneos profesionales y clasificó para Indian Wells. Lo vi jugar acá y se acercó a pedirme una foto”, reveló el controvertido ex tenista nacional.

“El mánager me dijo ‘¿Sabes lo que pasa? Que este hueón se cree Marcelo Ríos. Él cree que eres tú’”, complementó el chileno, dejando en claro que Jerry Shang, como es conocido, tiene talento para llegar legos en la disciplina.

Eisenbud ha sido el encargado de realizar los primeros acercamientos. “Yo no soy como Capdeville que anda por Instagram ofreciéndose para entrenar, y le dije al mánager que no quería ser como Ivanisevic o esos tenistas que fueron muy buenos que aparecen acompañando a los jugadores en los grand slams y en los torneos grandes y solo viajan 10 semanas al año”.

“Es como una mentira, porque para mí el entrenador tiene que estar encima del pendejo y saber que está haciendo. Igual este chino tiene cuatro hueones trabajando con él: entrenador, PF, masajista… Tiene un equipo que te morís”, agregó.

Por lo mismo, el "Chino" ya dio el primer paso para esta nueva aventura en el mundo del tenis. “Le dije que me mandara un borrador con lo que quiere, me ofrece y cuántas semanas. Lo estoy viendo con Jeff y él me dijo que lo pensara bien, porque no me imaginaba en esto”.

“Yo creo que esto es una hueá complicada, pero me acordé de Alcaraz, que lo agarró Ferrero cuando era chico y ya lo tiene 7 del mundo. Entonces, me puse a mirar al pendejo y nunca un chino ha estado entre los 100 mejores. Si logras eso, ya logras algo importante”, acotó.

Finalmente, el ídolo nacional hizo hincapié en que ya recibió el apoyo de todo su entorno familiar, que definirá en las próximas dos semanas y que se ilusiona: “Lo que pasa es que formar un pendejo y meterlo tú es algo entretenido”.

“No es por quitarle méritos a Massú, pero agarró un hueón ya bueno como Thiem y, más que eso, qué vas a hacer. Acá, en cambio, empezar de abajo y hacer lo que hizo Ferrero con Alcaraz es algo que me motiva”, cerró.