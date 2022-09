Marcelo Ríos lanzó un potente mensaje en contra de los “resentidos” que lo critican

Marcelo Ríos.

El extenista número uno del mundo en el ranking ATP en 1998, Marcelo Ríos, nuevamente utilizó sus redes sociales para lanzar una ácida crítica en contra de quienes lo viven criticando por sus "privilegios", asegurando que "todo lo que tengo me lo gané a esfuerzo y nadie me regalo nada".

Las palabras del exdeportista chileno llegan después que haya expresado una curiosa disculpa por sus siempre polémicos dichos en redes sociales. “Mis declaraciones y malos tratos fueron tratando de demostrar mi opinión a esta votación que se viene, pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora”, dijo la mañana del domingo.

“Solo queda pedir que lo que pase hoy nos una cómo país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser chilenos”, concluyó el ‘Chino’ en pleno proceso constitucional.

Sin embargo, el deportista volvió a utilizar sus redes para criticar a quienes lo “atacan” en redes sociales, asegurando que su éxito se basa en el esfuerzo. “Hace mucho tiempo que me atacan, por la única razón que para la gente resentida yo no puedo opinar porqué lo hago desde mi palacio y vivo muy bien, lo que algunos llaman privilegios”, comenzó señalando.

En esa misma línea, el ex número uno del mundo expuso que “yo les quiero contar que todo lo que tengo me lo gané a esfuerzo y nadie me regalo nada, para mi t para la gente exitosa estos no son privilegios, es una consecuencia a la sacada de chucha que me enseñaron mis padres y que lo hago en cada cosa que me propongo en la vida”.

“Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre, estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida, ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir, la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco”, cerró en su Instagram.