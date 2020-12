Marcelo Ríos lanzó duros improperios contra Piñera por paseo sin mascarilla en Cachagua

El ex número uno del mundo en el tenis manifestó su molestia en redes sociales y lo comparó con Donald Trump.

El ex tenista nacional, Marcelo Ríos, utilizó su cuenta personal de Instagram para criticar duramente al Presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de pasear por la playa Cachagua sin mascarilla.

El controvertido ex deportista señaló que "creo que en temas tan importantes y que comprometen otras vida hay que ser objetivo, seré muy de derecha, pero puta Sr. Piñera pare de hacer cagadas".

"Perdón la expresión pero hay que ser hueon para ser presidente y no ponerse mascara. Aquí Trump hace las mismas hueas pero cabe recordarle que usted no es Trump, él aquí hace y deshace porque tiene huevos", expresó.

Por último, Ríos afirmó que "ojalá muestre su multa públicamente porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe mascara. Si el Presidente no lo hace porqué lo tengo que hacer yo. Presi pare de cagarla (sic)".

Ante el hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, confirmó que Piñera se auto denunciará ante la autoridad sanitaria.

"Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa", señaló a Radio Cooperativa.

A continuación, pueden ver el posteo del Chino.