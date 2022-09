Marcelo Ríos trató de HDP al hermano del Presidente Gabriel Boric

“Cómo las hueas esté merluzo HDP pegándole a un menor de edad”, relató el extenista número uno del mundo.

Marcelo Ríos

El siempre controvertido y polémico extenista nacional, Marcelo Ríos, nuevamente encendió las redes sociales al realizar una nueva publicación sobre la actualidad y política de nuestro país. Junto con subir un video de apoyo al Rechazo hace una semanas, en esta oportunidad publicó una foto del hermano del Presidente, Simón Boric, quien se encuentra internado tras ser agredido en las afueras de la casa central de la Universidad de Chile.

“La foto como las hueas, pero más cómo las hueas esté merluzo HDP pegándole a un menor de edad. No podía ser menos que hermano del otro merluzo”, comenzó su publicación en contra del periodista. En esa línea, agregó que “pelean a la no violencia los cara de raja, con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO, gobierno de mierda”.

La publicación del Chino que luego fue borrada de su Instagram.

Recordemos que el hermano del Presidente de la República fue agredido en las afueras de la Universidad de Chile, junto a otros tres miembros de esa comunidad estudiantil. Según lo indicado por un comunicado de esa casa de estudios, las víctimas del ataque fueron Simón Boric y de Francisca Palma, coordinadora de Comunicaciones; Jorge Baeza y Raúl Roa.

“Los hechos ocurrieron en las afueras de este edificio de la Universidad de Chile, luego de que uno de ellos los increpara a propósito de un intento de saqueo a un local cercano, viéndose involucradas las otras tres personas que salieron en su defensa. Quien resultó más afectado ha sido trasladado hasta un centro asistencial para constatar lesiones”, explica el escrito de la universidad.

“Como Universidad de Chile condenamos enérgicamente este hecho de violencia innecesaria e irracional. Consideramos que en el actual escenario social y político el camino correcto debe ser siempre el del diálogo”, cerraron.