Marcelo Ríos informó a sus seguidores cómo sigue de salud tras operarse la cadera

El extenista nacional y número uno del mundo en el ranking ATP, Marcelo Ríos, reapareció en sus redes sociales tras realizarse una delicada operación en la cadera, tras la cual espera volver a la canchas. “100% recuperado“, comunicó a través de su Instagram.

Más adelante, en un video, explicó el por qué de esta operación. “Para que los que no me conocen, soy Marcelo Ríos. Bueno, aparte de invitarlos a la exhibición en marzo con Álex Corretja, el 17, en el Gran Arena Monticello. Es para contarles un poco que mi recuperación por la cadera ya está en un 100%“, contó.

“Yo me operé hace cuatro meses, y estoy totalmente recuperado. Cosa que voy a empezar a entrenar mañana, ya preparándome para el 17 y llegar de la mejor forma posible a mi edad“, agregó.

Finalmente, señaló que “puede ser mi última exhibición, o una de mis últimas. Entonces ojalá podamos llenar el estadio. Y bueno, quedan todos invitados. Siempre me han apoyado y creo que esta no va a ser la ocasión en que no. Así que, muchas gracias, chao“.