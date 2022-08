Marcelo Ríos hizo un llamado a la unidad de los chilenos votando "Rechazo"

"Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay desmanes. No hay violencia”, señaló.

El ex tenista número uno del mundo de la ATP y actual entrenador de la joya del tenis chino, Marcelo Ríos, anunció públicamente que votará por la opción Rechazo en el Plebiscito de salida. A través de sus redes sociales, el ídolo nacional compartió un video en Twitter apelando a la unidad de los chilenos, señalando que es un momento donde se debe ser “muy responsables” de cara a las elecciones del próximo 4 de septiembre.

August 15, 2022

“Nuevamente Chile nos necesita unidos, dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”, escribió junto a un registro donde muestra distintos triunfos deportivos, que fueron motivo de celebración y unión, sin diferencias políticas ni sociales.

“Cuando Chile gana todo un país sale a celebrar. Todos gritan, pero de emoción y felicidad. Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay desmanes. No hay violencia”, agregó en un video que ya suma miles de reproducciones en la red social.

“¿Y tú como te sientes, conforme, emocionado, vamos ganando este partido?”, pregunta el tenista radicado en Estados Unidos. “He visto como nuestro país se ha levantado de peores catástrofes, sin mirar nuestras diferencias, sino lo que nos une. Vivimos un momento histórico donde se juega la final de este campeonato. Yo votaré rechazo, porque quiero que Chile, mi país, vuelva a hacer el número uno”, cerró el ex número uno del mundo.